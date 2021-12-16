Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российской школе пандус перекрыли колючей проволокой

У школы Хабаровского края пандус обнесли колючей проволокой

Фото: предоставлено героям публикации

В Хабаровском крае в селе Бичевая пандус у здания школы обнесли колючей проволокой. Об этом сообщает KP.RU.

По словам заместителя директора по воспитательной работе российской школы Марины Козловой, в образовательное учреждение не ходят дети с инвалидностью, поэтому пандус никому не нужен.

Часть школьников скатывалась по пандусу, как по горке, потому что плитка была покрыта льдом. На детей могли упасть сосульки с крыши, подчеркнула Козлова.

«Непонятно, в какой момент произойдет очередное обрушение с крыши. Рабочий сделал ограждение проволокой как раз в момент, когда произошло обрушение. Сейчас проволоку мы убрали, пандус, на который обрушился снег, мы почистили, но сколько ждать до следующего обрушения, мы не знаем», — сказала замдиректора по воспитательной работе.

Она добавила, что проволоку для пандуса решили использовать, так как дети постоянно срывали ленты, которые должны были запрещать проход по пандусу.

Ранее в Ростовской области российскую школу обнесли колючей проволокой для защиты от наркоторговцев, потому что школьные камеры охватывают не все необходимые территории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В США высказались за вхождение русскоязычной части Украины в состав России
Мигранты поставили рекорд по выводу денег из России
Microsoft разрешила ремонтировать свои гаджеты
Мужчина годами использовал в лотерее одни числа и выиграл 147 миллионов рублей
Вильфанд пообещал москвичам «циклонище» с похолоданием до минус 21 градуса
Россиянин забрался на седьмой этаж на подъемнике и признался девушке в любви
В российской школе пандус перекрыли колючей проволокой
63-летнюю Мадонну обвинили в фотошопе на новых снимках
Экс-глава Боливии пожаловалась на избиение в тюрьме
Гузеева пожаловалась на проблемы с горлом после коронавируса
Доктор Комаровский предупредил об опасности популярного лекарства
Оценена реальная возможность свержения Зеленского олигархами
Нового канцлера Германии пригласили в Крым
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter