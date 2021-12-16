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Голикова сообщила о выплатах россиянам с осложнениями после прививки от COVID-19

Голикова: в 2019 году проведено 27 выплат людям с осложнениями после вакцинации

Фото: Globallookpress.com

В России в 2019 году было произведено 27 единовременных выплат людям, у которых возникли осложнения после вакцинации. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что до 2021-го в стране не фиксировалось смертельных случаев после прививки от COVID-19. По ее словам, соответствующие данные по текущему году будут представлены позднее.

30 июля министр здравоохранения России Михаил Мурашко одобрил предложение увеличить размер компенсации за осложнения, вызванные вакцинацией. В настоящее врем размер таких выплат составляет 10 тысяч рублей, он был установлен еще в 2000 году. На компенсацию могут претендовать россияне, ставшие инвалидами вследствие прививки. В случае смерти семья такого гражданина может получить 30 тысяч рублей.

В прошлом году в Совете Федерации предлагали более чем в 100 раз увеличить размер компенсации в случае осложнений после вакцинации. Ставшему инвалидом из-за прививки предлагалось выплачивать 1,2 миллиона рублей, в случае смерти его семье — 3,6 миллиона.

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Варвара Кошечкина
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