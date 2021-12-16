В Якутии создали уникальную вакцину против лошадиной инфекции

В Якутии ученые создали уникальную вакцину от лошадиной инфекции — мыта. Об этом пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве сообщил в документе, текст которого оказался в распоряжении редакции «Лента.ру».

Из-за этого заболевания, при котором происходит загноение лимфатических узлов, при неблагоприятных условиях могут погибать до 22 процентов жеребят. Отмечается, что над созданием препарата работали сотрудники лаборатории ветеринарной биотехнологии федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» и Якутского НИИ сельского хозяйства.

По результатам клинических испытаний, которые проводились на 117 молодых особях, эффективность вакцинопрофилактики доходит до 100 процентов.

«Препарат изготовлен на основе инактивированного штамма бактерий (Str. equi Н-5/1), а в качестве иммуномодулятора использована культуральная жидкость — фугат штамма бактерий Bacillussubtilis ТНП-3 ("бациллус-субтилис ТНП-3"), являющегося также разработкой якутских ученых», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что вакцину уже утвердил Россельхознадзор, а его производство будет налажено в Якутске. Препарат не имеет аналогов в России.

Ранее Роспотребнадзор одобрил якутский биопрепарат из березы и ягеля для профилактики коронавируса, который разработали ученые Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН. По словам исследователей, одобренный препарат зарекомендовал себя как эффективное средство для борьбы с последствиями COVID-19.