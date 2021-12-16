В США высказались за вхождение русскоязычной части Украины в состав России

Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявил, что выступает за вхождение русскоязычной части Украины в состав России. Об этом он высказался в интервью Real America’s Voice.

Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного Мэтт Гетц Американский конгрессмен-республиканец

Политик отметил, что в случае такого развития событий антироссийские санкции окажутся смехотворными в силу экономической независимости Москвы. Также он подчеркнул, что Россия сократила свои долларовые активы, так что ограничения, которым ее собираются подвергнуть США, не возымеют должного эффекта.

Борьба с русским языком и советским прошлым

На Украине давно борются со всем, что потенциально связывает страну с Россией. Так, с мая 2015 года там действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», по которому на Украине запрещена пропаганда советской символики. Также после введения этого закона началось активное переименование ряда городов, населенных пунктов и улиц, названных когда-то в честь государственных деятелей СССР.

В частности, недавно уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь призвал изменить в стране 20 русскоязычных названий населенных пунктов, поскольку те не отвечают нормам языка. Он добавил, что органам местного самоуправления необходимо обратить внимание на аналогичные названия улиц, площадей и скверов на Украине.

Координатор Всеукраинского совета российских соотечественников (ВКСОРС) Евгений Бакланов, в свою очередь, рассказал о нарушении прав русскоговорящих жителей Украины. Он заявил, что ситуация в некоторых странах продолжает оставаться тревожной и крайне неблагоприятной, когда речь идет о соблюдении прав и законных интересов российских соотечественников.

Происходит целенаправленное нагнетание русофобии, вытеснение русского языка из сферы образования и других сфер общественной жизни. Ограничение работы СМИ на русском языке. Имеют место факты судебного и внесудебного преследования общественников и журналистов из числа российских соотечественников Евгений Бакланов Координатор Всеукраинского совета российских соотечественников

Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) также заявили о дискриминационной «политике штрафов и запретов» по отношению к русскоязычным украинцам. По их мнению, в стране наблюдается открытое ограничение права использования гражданами русского языка в СМИ, общественной и культурной жизни.

В партии отметили, что новые принимаемые законы приводят к тому, что детей начинают делить по языковому признаку. Более того, «языковой омбудсмен» без смущения призывает отправлять в «другие края» всех несогласных с политикой принудительной украинизации.