На Украине заявили о нарушении прав русскоязычного населения

Координатор Всеукраинского совета российских соотечественников (ВКСОРС) Евгений Бакланов заявил о нарушении прав русскоговорящего населения на Украине. По его словам, в ряде стран ситуация остается тревожной и крайне неблагоприятной, когда речь идет о соблюдении прав и законных интересов российских соотечественников, передает РИА Новости.

«Происходит целенаправленное нагнетание русофобии, вытеснение русского языка из сферы образования и других сфер общественной жизни. Ограничение работы СМИ на русском языке. Имеют место факты судебного и внесудебного преследования общественников и журналистов из числа российских соотечественников», — подчеркнул общественный деятель.

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Бакланов рассказал о своих наблюдениях в рамках Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом «Россия и соотечественники в меняющемся мире». Он подытожил, что приоритетным направлением работы российских ведомств, общества и объединения должна стать правозащитная деятельность.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ситуацию вокруг новых случаев нетерпимости по отношению к русскому языку в Казахстане. По его мнению, казахское государство изначально было создано в рамках политики позитивной дискриминации нерусских народов, и потому казахское общество неизбежно перерастает в националистическое.

