В Совфеде отреагировали на продление экономических санкций против России

Член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций в отношении Москвы на Россию не повлияет, тогда как Европа продолжит страдать от ответных мер. «От наших контрсанкций Европа страдает не меньше, а может, даже больше, чем мы [от европейских санкций], а мы уже научились с ними жить», — отреагировал на решение ЕС сенатор.

Ранее 17 декабря лидеры 27 стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Глава Совета ЕС Шарль Мишель предупредил, что Кремль ожидают серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины». Помимо этого, в ЕС призвали Москву выполнить свою часть сделки и приступить к выполнению Минских соглашений.

Испорченная пластинка

Цеков назвал высказывание Шарля Мишеля хождением по изъезженной старой пластинке. «Все время одно и то же в отношении России говорит этот Мишель. И слова находит подходящие. Он не говорят о договоренностях, о документе, который установит мир на Донбассе, он говорит о сделке. Вот выполняй, Россия, свою часть сделки, — а они свою часть сделки выполнять собираются? Как показывает ситуация — нет», — высказался сенатор.

Кроме этого, Цеков отметил, что Евросоюз не собирается воздействовать в этом вопросе на Украину.

«Евросоюз оказался в плену своих неправильных решений и не в состоянии отказаться от заблуждений. Я считаю, что очень мешает им их принцип консенсуса. В этих странах есть агрессивное меньшинство в лице бывших стран Советского Союза, ныне прибалтийский стран, которое ведет себя очень агрессивно по отношению к России. Даже если появляются здравомыслящие страны, у которых возникает желание наладить нормальные отношения с Россией, об этом последнее время периодически возникает разговор, они не дают им такой возможности», — заявил российский политик.

Санкции никак не повлияют на жизнь россиян, считает Цеков. Они неизменны и страна научилась с ними жить, отметил он. «Мы не раз говорили, что от наших контрсанкций Европа страдает не меньше, а может, даже больше, чем мы [от европейских санкций], а мы уже научились с ними жить», — заключил сенатор.

Ранее администрация президента США Джо Байдена призвала партнеров из Европейского союза доработать более широкий пакет санкций против российских банков и энергетических компаний в случае вторжения России на Украину. По данным Bloomberg, новые ограничения могут затронуть оборонные компании, а также энергетический сектор, в том числе угольный и технологический экспорт. Помимо этого, действие санкций распространится на российские финансовые институты, банки и доступ к платежным системам, в том числе SWIFT.