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Путин пообещал разобраться с черным рынком строительства

Президент РФ Путин: черный рынок разрешений на строительство сдерживает развитие отрасли
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой черного рынка, на котором выдаются разрешения на строительство. Об этом сообщает ТАСС.

Глава РФ дал соответствующее поручение правительству на пленарном заседании XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Во время встречи президент координационного совета НП «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» Михаил Богданов заявил, что появление черного рынка разрешений приводит к завышению цен на стройку и появлению посредников.

«Это правильно, что вы подняли этот вопрос и обратили на это внимание, потому что если не улучшает, а ухудшает ситуацию в отрасли, более того еще и ведет к увеличению расходов, то значит, это элемент сдерживания развития отрасли. А поскольку синергия от стройки в целом очень большая в экономике, то это существенный момент. Нужно посмотреть на это», — заявил Путин.

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В июне Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о необходимости устранить лишние звенья, разного рода избыточные формальности и согласования при получении разрешений на строительство. По словам президента, в сфере решили убрать «разного рода анахронизмы».

Нина Ташевская
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