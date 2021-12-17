Путин пообещал разобраться с черным рынком строительства

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой черного рынка, на котором выдаются разрешения на строительство. Об этом сообщает ТАСС.

Глава РФ дал соответствующее поручение правительству на пленарном заседании XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Во время встречи президент координационного совета НП «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве» Михаил Богданов заявил, что появление черного рынка разрешений приводит к завышению цен на стройку и появлению посредников.

«Это правильно, что вы подняли этот вопрос и обратили на это внимание, потому что если не улучшает, а ухудшает ситуацию в отрасли, более того еще и ведет к увеличению расходов, то значит, это элемент сдерживания развития отрасли. А поскольку синергия от стройки в целом очень большая в экономике, то это существенный момент. Нужно посмотреть на это», — заявил Путин.

В июне Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о необходимости устранить лишние звенья, разного рода избыточные формальности и согласования при получении разрешений на строительство. По словам президента, в сфере решили убрать «разного рода анахронизмы».