Конфликт между принцами Гарри и Уильямом назвали выдумкой журналистов

Эксперт по королевской семье назвал конфликт между принцем Гарри и принцем Уильямом выдумкой журналистов. Об этом сообщает The Daily Star.

Автор книги о принцессе Диане Diana The Voice of Change («Диана. Голос перемен»), писатель Стюарт Пирс заявил в подкасте американского издания US Weekly, что разлад между принцами был искусственно раздут «до невероятных масштабов».

«Боюсь, вся эта сюжетная линия с их ссорой была раздута британской прессой. Между двумя джентльменами, о которых мы говорим, нет никакой пропасти. У них просто были небольшие разногласия, какие бывают всегда между братьями», — заявил Пирс. Эксперт уверен, что, хотя принц Гарри и Меган Маркл не приедут на Рождество в Великобританию, герцог Сассекский не разрывает отношений с семьей и каждый день общается с братом.

«Они просто движутся в несколько разных направлениях, чем в юности, когда они были веселыми, вечно соперничающими Уильямом и Гарри», — подытожил Пирс.

В свою очередь, в опубликованной в конце ноября книге Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan («Братья и жены: личная жизнь Уильяма, Кейт, Гарри и Меган») американский журналист Кристофер Андерсен описал скандал, произошедший между Гарри и Уильямом в 2017 году.

«Принц Гарри был настолько возмущен, когда принц Уильям поставил под сомнение перспективы его романа с Меган Маркл, что закричал: "Да кем ты себя возомнил!"» — приводит цитату из книги сайт Page Six.

Эта же сцена была описана в биографии принца Гарри и Меган Маркл Finding Freedom («Обретая свободу») авторства Кэролин Дюран и Омида Скоби. Книга вышла в 2020 году.

Принц Гарри и Меган Маркл сложили обязанности членов британской королевской семьи 1 апреля 2020 года. Чтобы переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, они отреклись от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Подписав договор с видеосервисом Netflix, супруги добились финансовой независимости от королевской семьи.