Российский фондовый рынок закрылся падением основных биржевых индексов в пятницу, 17 декабря. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже опустился до 3723,27 пункта (минус 0,72 процента), индекс РТС — до 1583,05 пункта (минус 1,35 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» Мосбиржи стали «Полюс» (плюс 4,53 процента, 13 432 рубля за акцию), «Полиметалл» (плюс 2,34 процента, 1289,6 рубля) и «Норникель» (плюс 2,12 процента, 21 762 рубля). Больше всего подешевели бумаги «Магнита» (минус 2,01 процента, 5636,5 рубля), «Лукойла» (минус 1,5 процента, 6628 рублей) и «Роснефти» (минус 1,06 процента, 566,9 рубля).

Нефтяные котировки продолжили снижаться. Brent опустилась до 73,33 доллара за баррель (минус 2,25 процента), WTI — до 70,66 доллара (минус 2,38 процента). Газовые фьючерсы на природный газ на европейской бирже торговались выше 1600 долларов за тысячу кубометров.

Рубль не смог укрепиться по отношению к мировым валютам, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ РФ на один процентный пункт 17 декабря. Курс доллара составил 74,09 рубля (плюс 0,34 рубля), курс евро — 83,62 рубля (минус 0,04 рубля). Биткоин торговался по 46 50,8 доллара за монету (минус 4,3 процента).

17 декабря Московская биржа обновила торговый знак, логотип и фирменные цвета. Теперь она будет называться MOEX Group (сокращение от Moscow Exchange). Обновленный логотип представляет собой два объединенных прямоугольника, символизирующих ступени, ведущие вверх.

