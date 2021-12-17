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Япония рекордно увеличит военный бюджет

Японское минобороны рекордно увеличит оборонные траты до 55,33 миллиарда долларов

Фото: Charly Triballeau / Reuters

Министерство обороны Японии запросило рекордно высокую сумму бюджета на следующий финансовый год (начнется с 1 апреля 2022 года) — более 5,4 триллиона иен (около 48,44 миллиарда долларов). Таким образом, страна увеличит расходы вооруженных сил на 7 процентов. Об этом сообщил NHK.

В следующем году оборонное ведомство, помимо трат на повседневную деятельность и оснащение войск, планирует использовать деньги на разработку автономных беспилотников системы раннего предупреждения (89 миллионов долларов), а также на модификацию крылатых ракет большого радиуса действия воздушного и морского базирования (347 миллионов долларов).

По действующей конституции, Япония не может тратить на оборону более двух процентов своего ВВП. Расходы непрерывно растут более восьми лет подряд. Новый бюджет знаменует собой десятое увеличение военных затрат страны.

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Дмитрий Сотак
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