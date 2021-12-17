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Польской чиновнице предложили переспать с украинским депутатом

Зампред горсовета Кракова предложил чиновнице переспать с депутатом из Львова

Фото: Страница Alicja Szczepańska Radna Miasta Krakowa в Facebook

Заместитель председателя городского совета польского города Краков Славомир Петшик предложил одной из своих чиновниц Алисии Щепаньской переспать с депутатом из украинского Львова в знак дружбы народов. Об этом сообщает телеканал «360» со слов потерпевшей.

«В этой ситуации я сделала то, что, по моему мнению, должен сделать каждый подвергающийся сексуальным домогательствам и дискриминации. Я понимаю, что многие люди в этой ситуации по разным причинам никак не реагируют», — заявила женщина, добавив, что уже сообщила о ситуации в Дисциплинарный комитет.

По ее словам, подобное предложение поступило ей во время торжественного ужина с украинской делегацией. Славомир Петшик уже принес Щепаньской публичные извинения за свои слова.

В 2020 году Чиновник из филиппинской провинции Кавите занялся сексом со своей секретаршей во время онлайн-конференции в Zoom и по ошибке включил видео.В министерстве внутренних дел и внутреннего самоуправления заявили, что чиновника снимут с поста.

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Николай Чигасов
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