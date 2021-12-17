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Устроившего стрельбу в курском клубе россиянина арестовали

В Курске арестовали местного жителя, расстрелявшего из пистолета охранников ночного клуба

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Курске суд отправил в СИЗО местного жителя, устроившего стрельбу из пистолета в ночном клубе. Об этом в пятницу, 17 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте россиянина на время расследования дела по статье 213 («Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ.

Вечером 11 декабря молодой человек в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к официантке. Администратор заведения попыталась ему помешать, после чего молодой человек ударил ее по лицу. Тогда охранники заступились за женщину и выпроводили парня из клуба на мороз.

На следующий день он явился к заведению в компании друзей, достал травматический пистолет и ранил пятерых охранников ночного клуба, а затем скрылся с места преступления на машине. Однако после того как молодой человек узнал, что его разыскивают, он самостоятельно пришел в полицию.

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Владимир Седов
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