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Спорт

Легенда сборной России назвал единственный плюс нового тренера «Спартака»

Мостовой назвал футбольное прошлое единственным плюсом нового тренера «Спартака» Ваноли

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Легенда сборной России Александр Мостовой высказался о назначении итальянского специалиста Паоло Ваноли главным тренером московского «Спартака». Об этом сообщает ТАСС.

Последствия футболист назвал непредсказуемыми. Также, по мнению Мостового, не имеет значения опыт Ваноли в качестве ассистента известных тренеров. «Единственный плюс, что он в прошлом был футболистом. И не стоит также забывать, что он итальянец, а "Спартак" с итальянцем в последний раз чемпионат и выиграл», — заявил игрок.

О назначении Ваноли было объявлено ранее в пятницу, 17 декабря. Специалист никогда самостоятельно не тренировал профессиональные клубы, но входил в тренерский штаб сборной Италии, «Челси» и «Интера».

«Спартак» последний раз стал чемпионом России в 2017 году. Тогда команду тренировал итальянец Массимо Каррера.

Алексей Гусев
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