Россияне назвали политиков года

Граждане России признали президента Владимира Путина политиком года. Об этом свидетельствуют данные Фонда общественного мнения, опубликованные на сайте ФОМ.

Отмечается, что второе место занял премьер-министр России Михаил Мишустин, третье — министр иностранных дел Сергей Лавров, четвертое — глава Минобороны Сергей Шойгу, пятое — председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин вошел в топ-10 самых уважаемых мужчин мира. Глава государства оказался на девятом месте. По сравнению с данными 2020 года он поднялся на три строчки в рейтинге.

10 декабря социальная сеть «ВКонтакте» со ссылкой на систему анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics сообщила, что Путин занял первое место в списке наиболее популярных персон 2021 года.