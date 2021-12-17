Россияне решили потратить новогодние премии на погашение кредитов

Сервис SuperJob опросил россиян о планах на траты новогодних премий. Оказалось, что жители страны планируют погашение кредитов или накопления, сообщает РБК со ссылкой на исследование.

По информации издания, 20 процентов респондентов решили гасить кредиты и возвращать долги, 12 процентов — отложат на будущие доходы или инвестируют, 11 процентов хотят потратить на отпуск, столько же — на семью, 10 процентов — на подарки. Менее популярными оказались ремонт и покупка мебели, текущие нужды, образование, траты «на себя», на гаджеты, деликатесы или бытовую технику.

SuperJob выяснил, что инвестировать новогодний бонус или потратить его на семью готовы мужчины, а женщины более склонны тратить деньги на путешествия, подарки или на собственные нужды.

Ранее работающие россияне поделились ожиданиями на будущий год. Больше половины респондентов (55 процентов) ждут повышения зарплаты. Опрос предполагал до трех вариантов ответа на вопрос. Выяснилось, что рост доходов для граждан оказался важнее адекватных начальников и карьерного роста.