Названы возможные причины пожара на строящемся корабле в Санкт-Петербурге

Причиной возгорания на строящемся военном корабле «Проворный» на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге могло стать нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Россия-24» (ВГТРК) Дмитрий Акимов.

«Точная причина пока неизвестна. Предполагается, что корабль мог вспыхнуть из-за нарушений техники пожарной безопасности при выполнении работ», — рассказал он в эфире телеканала.

Он сообщил, что пожар начался около семи вечера, дым от него было видно практически с любой точки юга Санкт-Петербурга.

«Возгорание началось на рубке главного командного поста и башенно-мачтовой конструкции, однако потом огонь по строительным лесам перекинулся на четвертую и пятую палубы», — пояснил журналист.

Он отметил, что работу пожарных осложняет наличие лакокрасочных материалов на борту — корабль стоял на покраске.

О пожаре на строящемся корабле на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге стало известно вечером 17 декабря. Ему присвоили наивысший четвертый ранг сложности, площадь возгорания достигала 800 квадратных метров.

По данным МЧС, огонь удалось локализовать на площади 300 квадратных метров. Сообщается о трех пострадавших, двое госпитализированы с ожогами кистей рук и лица легкой и средней тяжести.

