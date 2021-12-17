Путин попросил россиян не забывать о мерах предосторожности после первого тоста

Президент России Владимир Путин высказался о необходимости соблюдать эпидемиологические рекомендации во время новогодних праздников. Так, глава государства отметил, что россияне обычно забывают о мерах предосторожности после первого тоста, и попросил так не делать. Слова российского лидера передает РИА Новости.

Путин также призвал прислушиваться к рекомендациям по поводу коронавируса в Новый год и соблюдать их.

Ранее сообщалось, что президент попросил доработать закон о ковид-сертификатах в общественных местах. Глава государства подчеркнул, что документ должен быть четким, ясным и понятным.

16 декабря Госдума приняла соответствующий закон в первом чтении. В случае принятия законопроекта у региональной власти появится право определить перечень мест для посещения с сертификатом.