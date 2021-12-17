Путин оценил риски для здоровья заразившихся омикроном россиян

Угрозы для здоровья заразившихся омикрон-штаммом коронавируса россиян пока выглядят непонятными, заявил президент России Владимир Путин, оценивая риски для инфицированных, сообщает в пятницу, 17 декабря, «Интерфакс».

По словам главы государства, часть исследователей предупредила об опасности серьезных последствий для заразившихся омикроном граждан.

Президент России также отметил, что в стране за последнее время резко возросло количество болеющих коронавирусом детей.

Ранее глава государства сообщил, что отечественная вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с омикрон-штаммом коронавируса и Москва готова поделиться препаратом для бустерной ревакцинации в других странах, в том числе Европы.

Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркивал, что в России пока не было пациентов с омикрон-штаммом коронавируса в тяжелом состоянии.

16 декабря вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России омикрон-штамм коронавируса выявлен у 25 человек. Она уточнила, что заразившиеся выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.