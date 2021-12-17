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Россиянка воспользовалась падением валюты и выгодно отдохнула в Стамбуле

Российская туристка назвала отдых в Турции очень выгодным из-за падения лиры

Фото: Pixabay

Российская туристка побывала в Стамбуле и заплатила за семидневный тур 40 тысяч рублей за двоих. О преимуществах отдыха в крупнейшем городе Турции перед Новым годом она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как призналась путешественница, она выбирала между поездкой в Будапешт, Грецию и Стамбулом, однако в пользу Турции она нашла больше аргументов. Например, она назвала большой выбор достопримечательностей, качество местной кухни и ресторанов, а также возможность шоппинга по привлекательным ценам.

«Цены в ресторанах и торговых центрах Турции всегда были приятными, а сейчас, когда турецкая валюта (лира) упала, ехать туда особенно выгодно, тем более перед Новым годом!» — поделилась туристка.

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Россиянка отметила, что жила в центре города, поэтому все достопримечательности были в шаговой доступности. По ее словам, гулять по Стамбулу можно без экскурсий и гида — транспортная сеть мегаполиса очень удобная и понятная, также из любого района можно вызвать такси через приложение BiTaksi.

«По поводу бюджетных мест поесть — даже не стоит заморачиваться, можно смело заходить в любой понравившийся вам ресторан. Средний чек выходит около 700-1000 рублей на двоих», — дала совет путешественница.

Кроме того, автор назвала самой интересной частью поездки шоппинг: она посоветовала покупать одежду на туристической улице Таксим, на которой находится очень много торговых центров, а сувениры приобретать на местных базарах.

Ранее в декабре была названа оптимальная стоимость туров в Каппадокию, которая считается одним из самых популярных регионов страны для активного отдыха, в декабре и на новогодние праздники. Так, отправиться в путешествие с заездом 21 декабря на семь ночей можно за 22,2 тысячи рублей с человека. В цену включены авиаперелеты, проживание с завтраками, трансфер и экскурсии.

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Дарья Рыбак
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