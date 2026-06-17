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19:54, 17 июня 2026Мир

В Кремле предположили возможную реакцию Европы на атаку ВСУ на автобус с детьми

Песков предположил, что в Европе обойдут вниманием атаку ВСУ на автобус с детьми
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Европейские столицы, вероятно, проигнорируют атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Брянской области. Такое мнение в беседе с RT выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Хочу предположить, что в европейских столицах опять обойдут вниманием эту трагедию, что опять мы не услышим каких-либо слов осуждающих от руководства европейских столиц, но это не значит, что мы должны опускать руки», — подчеркнул Песков.

По его словам, уже на данном этапе очевидно, что удар по автобусу с мирными жителями был целенаправленным. «Операторы дронов прекрасно видят, куда они бьют. Это не было военным транспортным средством. Это был автобус, который перевозил мирное население, в данном случае детей», — подчеркнул представитель Кремля.

Об атаке на автобус стало известно 17 июня. Украинские беспилотники ударили по автобусу с детской футбольной командой, которая ехала из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Ранения получили семь человек, в том числе пять детей. Жертвой удара стала сопровождавшая школьников женщина. В Кремле произошедшее назвали террористическим актом.

Генштаб ВСУ отказался признать вину за удар по автобусу с детьми. В заявлении ведомства говорится, что «в указанный период» украинские войска якобы не применяли беспилотники «против целей на территории Брянской области».

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