В Белоруссии скончался старейший Герой Советского Союза полковник в отставке Василий Мичурин. Мужчина умер на 106-м году жизни, передает «БелТА».

Мичурин принял участие в двух крупных войнах XX века — советско-финской и Великой Отечественной войне. Изначально он не собирался идти на военную службу. Молодой Мичурин работал агротехником, но в 1939 году его призвали на финский фронт. В армии он выбрал специализацию пулеметчика.

Звание Героя СССР Мичурин получил именно во время Финской кампании в 23 года. Единственный оставшийся в живых в ходе финского наступления на их позицию, Мичурин смог в одиночку справиться с тремя пулеметами и остановить шесть попыток наступления противника. «Я стрелять, и тут же в 30 метрах финнов положил — будь здоров сколько. Они отошли от этой точки и пошли на левый фланг, где Окунев», — рассказывал ветеран в интервью.

В Великую Отечественную Мичурин прошел сражения за Барановичи и Брест, Восточно-Прусскую операцию и битву за Берлин. Во время ВОВ Мичурин также получил несколько наград, но были и ранения. О своем ратном пути он неоднократно рассказывал в СМИ. «О войне надо помнить и надо говорить, хотя бы ради тех, кто воевал. Потому что они — герои — отдали жизнь», — верил ветеран.

Ранее в Витебской области белорусский президент Александр Лукашенко призвал чиновников быть готовыми к войне и рассчитывать только на себя. А в освобожденном Мичуриным Бресте недавно решили открыть мечеть имени Ахмата Кадырова.

