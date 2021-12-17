Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии скончался старейший Герой Советского Союза

Умер 106-летний участник советско-финской войны и Герой СССР Василий Мичурин

Фото: БЕЛТА

В Белоруссии скончался старейший Герой Советского Союза полковник в отставке Василий Мичурин. Мужчина умер на 106-м году жизни, передает «БелТА».

Мичурин принял участие в двух крупных войнах XX века — советско-финской и Великой Отечественной войне. Изначально он не собирался идти на военную службу. Молодой Мичурин работал агротехником, но в 1939 году его призвали на финский фронт. В армии он выбрал специализацию пулеметчика.

Звание Героя СССР Мичурин получил именно во время Финской кампании в 23 года. Единственный оставшийся в живых в ходе финского наступления на их позицию, Мичурин смог в одиночку справиться с тремя пулеметами и остановить шесть попыток наступления противника. «Я стрелять, и тут же в 30 метрах финнов положил — будь здоров сколько. Они отошли от этой точки и пошли на левый фланг, где Окунев», — рассказывал ветеран в интервью.

Материалы по теме:
«Сталин не придавал значения бумажкам» Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
«Сталин не придавал значения бумажкам»Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
1 октября
«У всех была каша в головах» 30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
«У всех была каша в головах»30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
6 декабря

В Великую Отечественную Мичурин прошел сражения за Барановичи и Брест, Восточно-Прусскую операцию и битву за Берлин. Во время ВОВ Мичурин также получил несколько наград, но были и ранения. О своем ратном пути он неоднократно рассказывал в СМИ. «О войне надо помнить и надо говорить, хотя бы ради тех, кто воевал. Потому что они — герои — отдали жизнь», — верил ветеран.

Ранее в Витебской области белорусский президент Александр Лукашенко призвал чиновников быть готовыми к войне и рассчитывать только на себя. А в освобожденном Мичуриным Бресте недавно решили открыть мечеть имени Ахмата Кадырова.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Евросоюз продлил санкции против России
Названы самые популярные страны для вакцинных туров
Россияне заинтересовались маленькими квартирами
Бузову подняли на смех за головной убор на новом фото
Россия поборется за подключение Афганистана к SWIFT
В Белоруссии скончался старейший Герой Советского Союза
Популярную в Махачкале гадалку убили 12 ударами ножа
Финал «Мисс Мира» перенесли в последний момент из-за заражений участниц COVID-19
В Великобритании выявили рекордное за два года число заражений коронавирусом
Россия не станет поставлять оружие талибам
Греция снова ослабила ограничения для российских туристов
Введенный после аварии на «Листвяжной» в Кузбассе режим ЧС отменен
Парень узнал неожиданную правду о родителях матери и перестал общаться с ними
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter