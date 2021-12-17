Глава МЧС объяснил запрет сжигать мусор на дачных участках

Запрет на cжигание мусора на даче связан с риском крупных пожаров. Об этом РБК рассказал врио главы МЧС Александр Чуприян.

Он пояснил, что в период, когда установлен противопожарный режим, подобное уничтожение безобидного хвороста или сухой травы может обернуться десятками сгоревших домов. «Изначально дачник должен осознавать свою ответственность», — указал он, отметив, что пожарная авиация, в том числе самолеты-амфибии Бе-200 не могут быть задействованы в тушении каждого возгорания.

В апреле генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, что наиболее очевидный и «беспроигрышный» способ получить штраф на собственной даче — начать сжигать мусор или разводить костры для других целей на участке, не оборудованном для таких целей. Наказание за это составит 2-3 тысячи рублей. При этом сотруднику МЧС не надо появляться на участке в сопровождении полиции, ему достаточно будет заметить нарушение через забор.

Ранее генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов предупредил, что разводить огонь на дачных участках теперь можно только при соблюдении определенных условий. Он указал, что если надо сжечь мусор или траву, то нужно использовать специальный мусоросжигатель. При его отсутствии можно обойтись ямой до одного метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров. При этом такая яма должна располагаться на отдалении минимум 50 метров от ближайшей постройки. Также не допускается разведение огня ближе чем в 100 метрах от любого, даже отдельно стоящего хвойного дерева и 30 метрах — от лиственного. Костер для запекания мяса и овощей можно разводить только в мангале. В этом случае также необходимо соблюдать расстояние в пять метров до ближайшей постройки.

