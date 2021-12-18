Шлеменко принял вызов Исмаилова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов вызвал на бой бывшего чемпиона Bellator Александра Шлеменко. Об этом сообщает ТАСС.

Бойцы договорились провести поединок в 2022 году во время видеоконференции на турнире RCC 10 в Екатеринбурге.

После окончания соревнований Исмаилов вышел на ринг и заявил, что ищет человека со стальными кулаками, готового зарубиться в пятираундовой схватке. Он намекнул, что в зале такого человека нет. Тогда организаторы подключили по видеосвязи Шлеменко и бойцы договорились о поединке. «Весной и осенью я занят, но летом с удовольствием зарублюсь с тобой в одной клетке», — принял вызов Шлеменко.

37-летний Шлеменко выступает с 2004 года. На его счету 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Последний победный поединок боец провел 17 октября против Артура Гусейнова на турнире Eagle FC.

Исмаилову 35 лет, он одержал 17 побед и потерпел три поражения, одна встреча закончилась ничьей. 16 октября он проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде противостояния.