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В Молдавии оценили участие посла России в инаугурации президента Приднестровья

В МИДЕИ раскритиковали участие посла России в Молдавии в инаугурации президента ПМР

Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости

Участие посла России в Молдавии Олега Васнецова в инаугурации президента Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского является «недружественной акцией» по отношению к Кишиневу. Об этом Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии сообщило на своей странице в Facebook.

В ведомстве дали критическую оценку участию российского посла в инаугурации и подчеркнули, что присутствие зарубежных дипломатов на подобных мероприятиях «может быть использовано в пропагандистских целях» и «не внесет положительного вклада в урегулирование приднестровского конфликта».

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13 декабря

При этом в МИДЕИ назвали выборы главы Приднестровья нелегитимными и указали на их противоречие основам молдавской конституции.

Ранее председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить российского посла Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации Вадима Красносельского. Позднее пресс-секретарь молдавского президента Сорина Штефырцэ заявила о непричастности администрации главы государства к подобным призывам.

12 декабря в ПМР состоялись выборы президента республики. По данным приднестровской Центральной избирательной комиссии, на них победил Красносельский, за которого проголосовали 79,4 процента избирателей.

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Георгий Нестеров
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