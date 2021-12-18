Сотни ученых призвали Байдена отказаться от права первого ядерного удара

Сотни ученых призвали президента США Джо Байдена официально заявить, что Вашингтон не планирует первым применять ядерное оружие. Об этом пишет газета The New York Post.

По данным издания, около 700 представителей научного сообщества, среди которых 21 лауреат Нобелевской премии, направили соответствующее письмо американскому президенту.

«Мы призываем вас объявить, что США будут рассматривать возможность применения ядерного оружия только в случае нападения на Америку или ее союзников», — говорится в письме. Согласно заявлению ученых, Байден также должен сократить количество «развернутых ядерных боеголовок» до 1000 и отказаться от межконтинентальных баллистических ракет.

Большая часть ядерных вооружений США, размещенных за пределами их границ, находится в Европе. По оценкам американской организации «Центр по контролю над вооружениями и нераспространению» за 2021 год, порядка 100 единиц американского ядерного оружия хранится на военных базах в пяти государствах-членах НАТО: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

