Винер-Усманова захотела пересмотреть правила в художественной гимнастике

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова заявила, что хотела бы пересмотреть правила в данном виде спорта. Ее слова приводит РИА Новости.

Винер посчитала, что новые правила в художественной гимнастике слишком стандартизированы. По ее мнению, Международной федерации гимнастики (FIG) нужно их изменить. «Будем стараться, будем добиваться, чтобы все-таки пересмотрели правила в сторону олимпийского девиза "Быстрее, выше, сильнее"», — подчеркнула глава ВФХГ.

27 ноября стало известно, что российская сторона отказалась оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) результаты индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпийских играх 2021 года. Для разбирательства нужно было соблюсти временной регламент подачи иска, но Россия не успела вовремя собрать документы.

На Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина упустила победу в индивидуальном многоборье. Ее опередила израильтянка Линой Ашрам, уронившая предмет во время выступления. Неудача российской гимнастки спровоцировала разговоры о предвзятом судействе на турнире.