Раскрыт график отдыха российских космонавтов в новогодние праздники

«Роскосмос» раскрыл график отдыха российских космонавтов в новогодние праздники. Антон Шкаплеров и Петр Дубров отдохнут на МКС только два дня: 1-2 января. Об этом сообщает ТАСС.

«31 декабря — рабочий день, 1-2 января — выходные», — пояснили в пресс-службе госкорпорации. В это время у космонавтов запланированы встречи с семьями в формате видеоконференции.

С 3 января 2022 года Шкаплеров и Дубров приступают к работе, у них начинается подготовка в выходу в открытый космос, заключили в «Роскосмосе».

Ранее члены Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин и Светлана Бессараб предложили навсегда сделать 31 декабря выходным днем в стране. Если 31 декабря станет постоянным выходным, придется переносить дни отдыха, предназначенные для других праздников. Вероятно, нужно будет передвинуть весенние выходные.

Новогодние каникулы у жителей России продлятся с 31 декабря по 9 января. Всего в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней.

