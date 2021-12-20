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Бородина отреагировала на появление бывшего мужа в шоу «Давай поженимся!»

Телеведущая Бородина после участия бывшего мужа в «Давай поженимся!»: у каждого свой путь

Фото: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина рассказала в беседе с подписчиками в Instagram о том, планирует ли она участвовать в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. Соответствующий вопрос был задан после появления в одном из выпусков программы ее бывшего мужа, бизнесмена и блогера Курбана Омарова.

Знаменитость опубликовала снимок черной кошки, стоящей задом с поднятым хвостом и подписала, что у каждого свой путь. «Я собираюсь жить так, чтобы мне было не стыдно своим детям в глаза смотреть, и многое для этого сейчас делаю», — добавила Бородина.

Ранее в декабре Омаров стал героем нового выпуска шоу «Давай поженимся!» на Первом канале и нашел невесту. Поддержать Омарова пришли его экс-супруга Алла Воденко и сын Омар. Из студии мужчина вышел с 26-летней Ксенией, которая работает редактором программы. «Она озорная и жизнерадостная», — обосновал свой выбор бывший муж Бородиной.

Слухи о разводе супругов появились 25 июня. Тогда стало известно, что именно Бородина подала документы на расторжение брака. Ранее поклонники подозревали, что Омаров и Бородина расстались, поскольку в последнее время они нигде не появлялись вместе, однако оба супруга эту информацию не подтверждали.

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. Через несколько месяцев у них родилась дочь Теона.

Дарья Кучерявых
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