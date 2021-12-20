Семьи погибших бойцов ЧВК Вагнера заявили об отсутствии документов об их смерти

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера не выдала семьям погибших бойцов документы о смерти. Эту информацию Украинский центр аналитики и безопасности предоставил изданиям New Lines, Delfi.ee и шведской газете Dagens Nyheter.

Расследователи заявили об обнаружении в Ростове-на-Дону могил четверых бойцов, журналистам удалось связаться с семьями двух погибших.

Мать Евгения Антипова, уроженца Одессы, в июне 2017 года получила в соцсетях сообщение от друзей сына, которые рассказали, что он мертв. По информации изданий, Антипов погиб в сирийской провинции Хомс. Как пишет DN, на его надгробном камне изображена звезда, которой, как утверждают журналисты, помечают могилы бойцов ЧВК. Мать погибшего рассказала, что ей показали место захоронения сына и попросили не задавать лишних вопросов, чтобы избежать проблем. Отец Антипова Юрий, в свою очередь, сообщил, что сын все еще находится в розыске на Украине, а официальных данных о его смерти нет.

На кладбище в Ростове-на-Дону также была обнаружена могила 21-летнего Марка родом из Харькова. По словам его матери Натальи, в 2017 году он рассказал, что стал миротворцем в Сирии, при этом она уточнила, что у сына не было военной подготовки. На похоронах женщина не присутствовала, ей лишь показали могилу погибшего, официальных данных о смерти также нет.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предоставили журналистам базу данных, над которой они работали несколько лет, с именами четырех тысяч бойцов ЧВК Вагнера. Согласно этим сведениям, большинство бойцов — россияне. В ЧВК также служат свыше 200 человек с Украины, из Армении, Казахстана, Сербии и Молдавии.

В сентябре 2020 года американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) раскрыл хронологию распространения российских ЧВК в мире начиная с 2014 года. Тогда сообщалось о присутствии российских наемников в таких странах Африки, как Сенегал, Демократическая Республика Конго, Эсватини, Ливия, Египет, Судан, Южный Судан, Чад, Ботсвана, Центральноафриканская Республика, Зимбабве, Бурунди, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Мали, Нигерия, Экваториальная Гвинея и Республика Конго.