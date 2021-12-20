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Российские пловцы поделили с США золото в комбинированной эстафете на ЧМ

Сборная России поделила с США первое место в комбинированной эстафете на ЧМ в Абу-Даби
Климент Колесников

Климент Колесников. Фото: Francois Nel / Getty Images

Российские пловцы поделили с США золото в комбинированной эстафете на чемпионате мира на короткой воде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе сборной России выступали Климент Колесников, Кирилл Стрельников, Андрей Минаков и Владимир Морозов. Отечественные спортсмены преодолели дистанцию по 50 метров каждый комплексным плаванием за одну минуту и 30,51 секунд. Американская сборная показала такой же результат. Третьими финишировали итальянцы.

16 декабря российские пловцы завоевали золотые медали в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Мужская сборная выступала в следующем составе: Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев.

Чемпионат мира на короткой воде проходит в Абу-Даби. Турнир завершится 21 декабря. ЧМ пропускают олимпийский чемпион Евгений Рылов, а также Антон Чупков и Мартин Малютин.

Дарья Коршунова
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