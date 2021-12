Один из пионеров хип-хопа Kangol Kid умер от рака

В Нью-Йорке умер участник группы группы UTFO и один из пионеров хип-хопа Kangol Kid (настоящее имя — Шон Шиллер Фекьер). Об этом сообщает New York Post.

Музыкант скончался в возрасте 55 лет от последствий рака толстой кишки. Как рассказала его семья, впервые он узнал о своем диагнозе 10 месяцев назад. Как до, так и после своей болезни он помогал фонду Mama Luke Foundation, который занимается повышением осведомленности об онкологии.

Kangol Kid взял такой псевдоним из-за любви к беретам компании Kangol, в которых он постоянно появлялся на публике. Его коллектив UTFO прославился в 1980-х благодаря таким хитам, как Roxanne, Roxanne и Ya Cold Wanna Be With Me. В 1987-м у группы вышел альбом Lethal, который стал самым продаваемым хип-хоп-релизом года в США.

Летом стало известно о смерти рэпера Biz Markie. Хип-хоп-артисту было 56 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные сахарным диабетом. Biz Markie также считали одним из пионеров жанра. Он запомнился своими комическими текстами, а также появлениями в фильмах.