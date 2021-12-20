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Опубликовано видео с места двойного убийства в Москве

Агентство «Москва» опубликовало кадры с места убийства двух женщин в Москве

Агентство «Москва» опубликовало видео с места двойного убийства на юге столицы в своем Telegram-канале. На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов и несколько комнат квартиры, где жили умершие.

Тела двух женщин были обнаружены в квартире на Каширском шоссе 19 декабря. По предварительной версии, причиной убийства стал бытовой конфликт: мужчина до смерти забил свою жену и тещу и скрылся с места преступления.

Позже подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Марина Совина
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