Силовые структуры
Опубликовано видео с места двойного убийства в Москве
Агентство «Москва» опубликовало кадры с места убийства двух женщин в Москве
Агентство «Москва» опубликовало видео с места двойного убийства на юге столицы в своем Telegram-канале. На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов и несколько комнат квартиры, где жили умершие.
Тела двух женщин были обнаружены в квартире на Каширском шоссе 19 декабря. По предварительной версии, причиной убийства стал бытовой конфликт: мужчина до смерти забил свою жену и тещу и скрылся с места преступления.
Позже подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).