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Спорт

Главная соперница российских фигуристок японка Кихира пропустит Олимпиаду

Японская фигуристка Рика Кихира пропустит Олимпийские игры в Пекине из-за травмы лодыжки
Рика Кихира

Рика Кихира. Фото: Pontus Lundahl / Reuters

Японская фигуристка Рика Кихира пропустит Олимпийские игры-2022 в Пекине. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Главная соперница российских фигуристок не успела восстановиться после травмы правой лодыжки, которую она получила летом. В связи с этим фигуристка не сможет принять участие в отборочных соревнованиях. Ранее 19-летняя спортсменка снялась с этапов Гран-при в Канаде и Японии.

В сентябре Кихира переехала в канадский Торонто, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера. Канадский специалист подготовил трех олимпийских чемпионов — Юдзуру Ханю, Ким Ен А и Габриэль Дэйлман. Специалист также работал с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Кихира — победительница финала Гран-при в сезоне 2018/2019 и двукратная чемпионка четырех континентов. На счету фигуристки также серебро и бронза командных чемпионатов мира в 2019 и 2021 годах.

Дарья Коршунова
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