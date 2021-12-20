Навка отреагировала на несправедливые оценки ее дочери на соревнованиях

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на несправедливые оценки, выставленные ее дочери Надежде на соревнованиях по фигурному катанию. Ее слова приводит Teleprogramma.

Спортсменка заявила, что судьи неправы, снизив дочери оценки за то, что она выступала в копии костюма олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Она обратила внимание на то, что Надежда уже выходила на лед в копиях разных костюмов, и проблем с этим не возникало. «Я уверена, что Надя вырастет, снова выйдет в этом платье и выиграет», — подчеркнула Навка.

2 ноября Навка пожаловалась, что Надежду засудили на соревнованиях из-за выбора платья и музыки. По словам фигуристки, ее дочь заняла на соревнованиях третье место. Девочка получила более низкие баллы за компоненты, чем ее соперницы. После этого Надежда победила на турнире Московской области среди девочек по третьему юношескому разряду.

Надежда — дочь Навки от пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Пара поженилась летом 2015 года.