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Поезд Деда Мороза посетил еще один российский город

Новогодник поезд с Дедом Морозом прибыл в Волгоград в понедельник

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Поезд Деда Мороза прибыл в Волгоград — еще один город, посещение которого новогодний волшебник запланировал в рамках своего предпраздничного путешествия. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 20 декабря.

Жители города встретили Деда Мороза и пожелали, чтобы вместе с ним в Волгоград прибыла новогодняя погода. «Мы благодарны вам, дедушка, что вы к нам приехали, и надеемся, что вы нам не только привезли предновогоднее настроение, но и настоящую новогоднюю погоду», — сказал на торжественной встрече передвижной резиденции замглавы Волгограда Андрей Лях.

В свою очередь Дед Мороз и Снегурочка поздравили встречающих поезд с наступающим и научили детей и их родителей загадывать желания. «Каждый год встречаю я ребятишек со всего света. Я решил отправиться в необыкновенное путешествие, мои друзья — железнодорожники — снарядили мне поезд, чтобы я в каждый город успел и сказкой своей поделился», — сказал Дед Мороз.

Ранее стало известно, что в 2022 году Дед Мороз на своем праздничном поезде может посетить порядка 80 городов — это вдвое больше, чем у волшебника по плану в текущее предновогоднее путешествие.

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Инга Разумовская
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