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Назван единственный город России с дешевеющим жильем

ЦИАН: цены на строящееся жилье в Хабаровске за год снизились на 5 процентов

Фото: Александр Фроленок / ТАСС

Хабаровск стал единственным городом России, где строящееся жилье за год не подорожало, а подешевело. В среднем ценники там снизились на 5 процентов, свидетельствуют материалы ЦИАН, имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру». Минимальный прирост цен в декабре 2020-го — декабре 2021-го отмечен в Набережных Челнах и Махачкале — там новостройки подорожали на 6 и 10 процентов соответственно.

Аналитики назвали среднюю стоимость квадратного метра в новостройках России — к декабрю 2021-го она преодолела отметку в 100 тысяч рублей, достигнув 102,3 тысячи рублей. В исследовании участвовали города с населением от 500 тысяч человек. За год (относительно декабря 2020-го) цены на недвижимость в них выросли в среднем на 33 процента.

«Минимальный прирост цен в 2021 году отмечен в сентябре, октябре и ноябре, что совпало со снижением активности на рынке от потенциальных покупателей, — отмечают в ЦИАН. — Девелоперы не могут пересматривать прайс так же активно. Более того, продавцы дают дисконты покупателям, но не в классическим понимании скидок, а путем предоставления собственных льготных программ субсидирования».

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Наибольший рост цен на жилье за год показали города Краснодарского края, выяснили специалисты. В Сочи стоимость квадратного метра в новостройках выросла в два раза, в Краснодаре прирост составил 74 процента. Для сравнения — в Москве цены увеличились за год на 32 процента (как и в Санкт-Петербурге).

«В следующем году мы ждет роста примерно в два раза ниже, чем в этом году — на уровне 12-15 процентов», — предрекают аналитики.

Ранее основатель компании Realiste Алексей Гальцев заявил, что наблюдающийся в России рост ипотечных ставок приведет к повышению уровня активности на вторичном рынке жилья, сокращению доходности арендного бизнеса и к увеличению числа дисконтных программ от застройщиков.

Нина Ташевская
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