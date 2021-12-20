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Россиянин заснял на Южном Урале краснокнижную птицу с Севера

В «Аркаиме» под Челябинском фотограф заснял краснокнижную полярную сову

Фото: Юрий Зуйков / страница «Аркаим» во «ВКонтакте»

В Брединском районе Челябинской области неожиданно заметили полярную сову, которая обычно встречается только в северных регионах страны. Фотографию публикует заповедник «Аркаим» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что российскому фотографу Юрию Зуйкову повстречалась краснокнижная птица недалеко от заповедника. Он заснял ее сидящей на камне на фоне безоблачного неба. В этот момент большая белая сова вглядывалась в него издалека.

«Об этой прекрасной белоснежной сове в орнитологических энциклопедиях Челябинской области не так много информации, и еще меньше изображений», — рассказали в «Аркаиме». В заповеднике добавили, что орнитолог Валерий Захаров охарактеризовал эту птицу как немногочисленный вид, отдельных особей которого ежегодно видят на юге страны.

В комментариях пользователи сети оценили снимки и вид белой совы. Некоторые отметили, что это «снежная красавица» и «необыкновенная милашка». При этом часть подписчиков заявила, что в «Аркаиме» обитают «какие-то необычные птицы», которые «как бы общаются и подают людям знаки». В частности, пользовательница сети рассказала: «Мы тоже видели по дороге на "Аркаим". Была ночь темная и не было света, тьма на дороге, и две совы вели нас. Мы были в восторге. А потом одна подлетела прямо к машине (...) настолько было волшебно, и они довели нас до светлого».

Ранее необычная и редчайшая бородатая птица, которая оказалась неясытью, прилетела в Мурманскую область. Ее неожиданно заметила одна из местных жительниц и сфотографировала. Многие россияне заявили, что эта сова — «прелестница серенькая».

В декабре также стало известно, что специалисты Минприроды и WWF России захотели спасти еще один вид краснокнижной птицы — дальневосточного аиста. В связи с этим была разработана стратегия сохранения этих пернатых до 2030 года. Главной целью стало образование не менее тысячи гнездящихся пар таких аистов.

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Варвара Кошечкина
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