Экономист раскритиковал порог спецвклада для малоимущих в 100 тысяч рублей

Ограничение специальных вкладов для малоимущих россиян 100 тысячами рублей не может радикально решить проблему бедности, рассказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Давайте посмотрим, какой человек будет получать доход с этих денег даже под повышенный процент: 8,5 тысячи в год, делим на 12 месяцев — получается, меньше тысячи. Отсюда возникает вопрос: это та сумма, которая может радикально улучшить положение бедных людей? Я думаю, не очень», — раскритиковал указанный порог эксперт.

Ранее Центральный банк (ЦБ) России определился с максимальным размером вкладов для малообеспеченных россиян, предложив ограничить их 100 тысячами рублей. Предполагается, что доходность этих вкладов будет привязана к ключевой ставке ЦБ, которая сейчас составляет 8,5 процента, или к уровню инфляции, который прогнозируется по итогам года в размере 8 процентов.

