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Зеленского обвинили в фабрикации уголовного дела против Порошенко

Бывший спикер Рады Турчинов: Зеленский заказал уголовное дело против Порошенко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно поручал правоохранительным органам фабриковать уголовные дела против своего предшественника, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, и новое обвинение в государственной измене, которое предъявили политику 20 декабря, является очередной попыткой главы государства устранить неудобного конкурента. С таким заявлением выступил бывший спикер Верховной Рады Александр Турчинов, пишет «Интерфакс-Украина».

По словам экс-главы парламента, за прошедшие несколько лет Порошенко получал «сотни повесток» от силовиков и провел «много часов на допросах», но в итоге все уголовные дела оказались фейками с заказчиком в лице Зеленского. «Точно так же превратится в фейк и очередное сфабрикованное по прямому указанию действующего президента дело», — сказал Турчинов.

Он добавил, что хотя экс-президент сейчас и находится за границей, в скором времени вернется на родину и ответит по всем пунктам обвинения. «После проведения запланированных международных встреч и короткого отпуска Петр Порошенко вернется в Украину, и ваше очередное дело (…) снова превратится в фарс», — отметил бывший спикер Рады.

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6 августа

Украинские власти заподозрили Петра Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Они, по словам силовиков, доказывают вину бывшего президента республики в госизмене, в том числе его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

17 декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований (ГБР) попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.

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Михаил Кириллов
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