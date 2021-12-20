Угрозу войны между Россией и США назвали главным условием взаимного уважения

Вероятность того, что Вашингтон пойдет на подписание соглашений о гарантиях безопасности с Москвой, крайне мала, поскольку это противоречит его интересом. Единственное, что может заставить американские власти уважать интересы России — военная угроза с ее стороны, сказал в интервью «Ленте.ру» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий Суслов.

«Ни на какие серьезные гарантии безопасности для России или фундаментальное изменение своей политики США не пойдут. По крайней мере, пока не столкнутся с угрозой безопасности — причем не для Украины, а для себя. Пока не возникнет ситуация, аналогичная Карибскому кризису», — убежден политолог.

Оценивая возможность возникновения подобного кризиса, Суслов отметил: угроза войны должна исходить от Москвы в том случае, если она всерьез намерена добиваться от Вашингтона уважения ее жизненно важных интересов. Он подчеркнул, что на это указывает история международных отношений, в которой одна держава может уважать другую лишь ради того, чтобы между ними не возникло вооруженного конфликта. При этом Суслов назвал и другое условие для крепких отношений — когда государства заинтересованы в партнерстве или союзничестве. На его взгляд, о партнерстве между Россией и США сейчас говорить не стоит.

17 декабря МИД России показал проекты предложений по гарантиям в сфере безопасности для НАТО и Вашингтона. Альянс призвали не рассматривать Россию в качестве противника. В проектах также уточнялось, что важно не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток.