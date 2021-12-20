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WTA отреагировала на отказ пропавшей теннисистки обвинять политика в насилии

WTA об отказе Пэн Шуай от обвинений в изнасиловании: это не отменяет серьезных опасений

Фото: Edgar Su / Reuters

В Женской теннисной ассоциации (WTA) отреагировали на отказ пропавшей в Китае теннисистки Пэн Шуай обвинять политика в изнасиловании. Об этом сообщает Reuters.

«Эти выступления не уменьшают и не отменяют серьезных опасений WTA по поводу ее благополучия и возможности общаться без цензуры и принуждения», — заявили в ассоциации. В WTA отметили, что рады снова увидеть Шуай, но призывают провести без цензуры полное, справедливое и прозрачное расследование ее обвинений в сексуальном насилии.

19 декабря Шуай объяснила свои высказывания о бывшем вице-премьере Китая Чжане Гаоли. Спортсменка заявила, что никогда никого не обвиняла в сексуальном насилии.

3 ноября Шуай выдвинула обвинения против Гаоли в китайской соцсети Weibo. По словам теннисистки, первый раз политик вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад, после чего они долгое время не виделись. В 2018-м Гаоли пригласил Шуай поиграть с ним в теннис и снова заставил заняться сексом. Она подчеркнула, что встречи случались против ее воли.

После этого спортсменка перестала выходить на связь. Затем китайский государственный телеканал CGTN опубликовал письмо, которое Шуай якобы отправила главе Женской теннисной ассоциации Стиву Саймону. В нем она опровергла информацию о пропаже.

Дарья Коршунова
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