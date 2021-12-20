Пропавшая теннисистка-чемпионка объяснила обвинения в насилии в адрес политика

Китайская теннисистка-чемпионка Пэн Шуай объяснила свои высказывания о бывшем вице-премьере Китая Чжане Гаоли. Ее слова приводит Reuters.

Спортсменка заявила, что никогда никого не обвиняла в сексуальном насилии. «Удаление аккаунта в социальной сети? Это мое личное дело. Все эта ситуация — большое недопонимание», — подчеркнула она.

3 ноября Шуай выдвинула обвинения против Гаоли в китайской соцсети Weibo. По словам теннисистки, первый раз политик вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад, после чего они долгое время не виделись. В 2018-м Гаоли пригласил Шуай поиграть с ним в теннис и снова заставил заняться сексом. Она подчеркнула, что встречи случались против ее воли.

После этого спортсменка перестала выходить на связь. Затем китайский государственный телеканал CGTN опубликовал письмо, которое Шуай якобы отправила главе Женской теннисной ассоциации Стиву Саймону. В нем она опровергла информацию о пропаже.

35-летняя китаянка завершила карьеру в 2018 году. Она является двукратной победительницей турниров серии «Большого шлема» в парном разряде. В активе теннисистки также два золота на Азиатских играх.