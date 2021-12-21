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Ушедшая на несколько месяцев в запой россиянка довела сына до голодной смерти

СК: ушедшая в запой не несколько месяцев мать на Камчатке довела сына до голодной смерти

Фото: kamchatka.sledcom.ru

Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетнего мальчика, который скончался от истощения, поскольку его мать ушла в запой на несколько месяцев и не ухаживала за ним. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

Отмечается, что ребенок страдал врожденным заболеванием слизистой оболочки тонкого кишечника и нуждался в специальной диете. Однако его мать, как отметили следователи, с сентября по декабрь текущего года злоупотребляла спиртными напитками и не проявляла должной заботы и внимания по отношению к здоровью сына, не обеспечивала соблюдение малолетним необходимой диеты питания, что привело к истощению ребенка и наступлению его смерти.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Краевая прокуратура также начала проверку. В ведомстве сообщили, что женщина на протяжении двух недель наблюдала у сына ухудшение здоровья, но в больницу не обратилась.

В прокуратуре также отметили, что в мае 2019 года женщина привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию ребенка»), за распитие спиртного в присутствии ребенка. Уточняется, что также будет решаться вопрос об ответственности должностных лиц органов полиции и опеки.

Ранее стало известно, что в Дагестане находившемуся на домашнем лечении пятилетнему мальчику родители по ошибке вкололи антибиотик, смешанный с лидокаином. Так они хотели вылечить воспаление верхних дыхательных путей. Ребенка срочно доставили в больницу, но медики спасти ребенка не смогли.

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Марина Совина
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