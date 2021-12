Образ нового Бэтмена оказался вдохновлен Куртом Кобейном

Образ нового Бэтмена оказался вдохновлен лидером группы Nirvana Куртом Кобейном. Об этом режиссер Мэтт Ривз сообщил в интервью изданию Empire.

Кинематографист объяснил, что в трейлере его картины не зря звучит песня Something In The Way. Ривз вспомнил, что включил эту композицию, когда писал сценарий. По его словам, именно Кобейн помог ему сформировать образ персонажа, роль которого исполнил Роберт Паттинсон.

«Тогда я понял, что нельзя опять показывать Брюса Уэйна плейбоем, у него есть другая версия. Он пережил большую трагедию и превратился в отшельника», — сказал режиссер.

Он добавил, что Паттинсону удалось почувствовать такие состояния героя, как уязвимость, отчаяние и сила. По мнению Ривза, Бэтмен похож на Кобейна и в том, что он выглядит как рок-звезда, но при этом может быть по-настоящему одиноким.

В октябре Мэтт Ривз опубликовал в своем Twitter-аккаунте первый кадр из новой версии «Бэтмена». Работа над картиной проходила в Великобритании. Съемки начались в январе в Лондоне и сначала были приостановлены в марте из-за пандемии COVID-19. В начале сентября их вновь приостановили из-за коронавируса у одного из членов съемочной группы.