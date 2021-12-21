Министр спорта назвал потраченную на подготовку россиян к Олимпиаде-2022 сумму

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о ходе подготовке к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что процесс находится на заключительном этапе, а также назвал сумму, потраченную на подготовку российских атлетов к Играм. «За четырехлетний цикл спортсмены были обеспечены всем необходимым на сумму порядка 1,2 миллиарда рублей», — заявил Матыцин.

Функционер также подчеркнул, что Минспорта обратило внимание руководителей федеральных баз подготовки на необходимость минимизировать риски заболевания спортсменов коронавирусом. По словам Матыцина, этот вопрос находится на контроле.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Россия из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступит на соревнованиях в нейтральном статусе.