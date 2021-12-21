Доложившую Путину о пытках зэков члена СПЧ убрали из Общественного совета ФСИН

Член Совета по правам человека при президенте России и общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева не была включена в список общественного совета ФСИН России. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на правозащитницу.

Меркачева отметила, что пока не знает о причинах, почему ее убрали из совета, однако сам документ готовился в Общественной палате. Об этом стало известно спустя 12 дней после того как Меркачева доложила президенту Владимиру Путину о том, что многие силовики были в курсе пыток зэков в российских колониях.

«Именно Общественная палата была инициатором того, кто войдет в Общественный совет ФСИН. Мы видели как раз документ за подписью Общественной палаты», — сказала она.

Правозащитница также подчеркнула, что ее удивило включение в Общественный совет бывшего начальника красноярского ФСИН, поскольку роль совета, на ее взгляд, состояла в выстраивании коммуникации между ФСИН и обществом. «Во ФСИН и так работают люди при погонах, и нужно в Общественном совете услышать голос представителей разных слоев общества, разных социальных групп», — добавила она.

По словам Меркачевой, новый состав Общественного совета заставляет усомниться в том, что он будет способен выполнять эту функцию.

Ранее правозащитница выступила инициатором внесения в Уголовный кодекс статьи о пытках.

Поводом для этой инициативы стал опубликованный Gulagu.net архив видеозаписей, на котором запечатлены пытки и издевательства над заключенными в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области.

