Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Доложившую Путину о пытках зэков члена СПЧ убрали из Общественного совета ФСИН

Правозащитницу Еву Меркачеву исключили из Общественного совета ФСИН
Ева Меркачева

Ева Меркачева. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член Совета по правам человека при президенте России и общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева не была включена в список общественного совета ФСИН России. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на правозащитницу.

Меркачева отметила, что пока не знает о причинах, почему ее убрали из совета, однако сам документ готовился в Общественной палате. Об этом стало известно спустя 12 дней после того как Меркачева доложила президенту Владимиру Путину о том, что многие силовики были в курсе пыток зэков в российских колониях.

«Именно Общественная палата была инициатором того, кто войдет в Общественный совет ФСИН. Мы видели как раз документ за подписью Общественной палаты», — сказала она.

Материалы по теме:
«Рожают в наручниках» Унижение, побои и вымогательство: как устроено насилие в женских колониях России
«Рожают в наручниках»Унижение, побои и вымогательство: как устроено насилие в женских колониях России
30 ноября
«Это не люди, а машины для пыток» Автор крупнейшего слива видео насилия в российских тюрьмах — о том, кто за этим стоит
«Это не люди, а машины для пыток»Автор крупнейшего слива видео насилия в российских тюрьмах — о том, кто за этим стоит
8 октября

Правозащитница также подчеркнула, что ее удивило включение в Общественный совет бывшего начальника красноярского ФСИН, поскольку роль совета, на ее взгляд, состояла в выстраивании коммуникации между ФСИН и обществом. «Во ФСИН и так работают люди при погонах, и нужно в Общественном совете услышать голос представителей разных слоев общества, разных социальных групп», — добавила она.

По словам Меркачевой, новый состав Общественного совета заставляет усомниться в том, что он будет способен выполнять эту функцию.

Ранее правозащитница выступила инициатором внесения в Уголовный кодекс статьи о пытках.

Поводом для этой инициативы стал опубликованный Gulagu.net архив видеозаписей, на котором запечатлены пытки и издевательства над заключенными в областной туберкулезной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Путин запретил главам регионов называться президентами
Украину заподозрили в попытках отравить воду в Донбассе
Раскрыта причина падения уровня кислорода на Земле
В МГУ рассказали о спасении преподавателей от разъяренного отца Тепляковой
Посты из соцсетей сочли доказательством причастности России к катастрофе MH17
Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой
Доложившую Путину о пытках зэков члена СПЧ убрали из Общественного совета ФСИН
В США сообщили о резком увеличении числа зараженных омикрон-штаммом
В Брянской области за день совершили убийство и покушение на убийство
Адвокат советника главы Роскосмоса Сафронова узнал о своем деле о госизмене
В МГУ раскрыли детали нападения отца девятилетней студентки на сотрудника вуза
YouTube заблокировал ролик «Радио России» о коронавирусе
Раскрыты подробности нападения на российского фигуриста-чемпиона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter