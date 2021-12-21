Российским регионам выделят 10 миллиардов рублей на замену медоборудования

Российским регионам будут выделены 10 миллиардов рублей на замену медицинского оборудования, используемого при лечении больных коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Глава кабмина добавил, что еще свыше 50 миллиардов рублей выделят на доплаты работающим с зараженными коронавирусом российским медикам.

По мнению премьер-министра, россиянам следует быть готовыми к любому сценарию распространения омикрон-штамма COVID-19.

Мишустин призвал в подобных условиях продолжать изучение циркулирующих штаммов коронавируса.

Накануне иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что пятая волна коронавируса из-за омикрона начнется в последние дни 2021 года.

