В Госдуме назвали слишком затратной идею о выплате 10 тысяч семьям с детьми

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал в разговоре с «Лентой.ру» законопроект о выплатах 10 тысяч рублей семьям с детьми слишком затратным.

Депутат отметил, что ЛДПР всегда выступает за любые меры поддержки нуждающихся, особенно семей с детьми, однако внесенный законопроект очень дорогостоящий. «Будут ли найдены финансовые ресурсы на реализацию этих предложений? Мы сколько бьемся за то, чтобы вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, и так как это все затратно, вопрос до сих пор не решен», — рассказал Нилов.

Он также подчеркнул, что из законопроекта следует вывести определенную категорию граждан, так как принцип социальной политики — помогать тем, кто нуждается. «Не надо забывать, что у нас есть семьи с детьми олигархов, чиновников с большими зарплатами, депутатов, губернаторов, судей, топ-менеджеров корпораций и прочих, кому эти деньги придут, но они явно не нужны, поэтому адресность должна быть. Это абсолютно разумный подход. Раздавать деньги тем, кому они не нужны — это просто предлагать тратить бюджетные деньги впустую, что я считаю неправильным», — подытожил депутат.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о введении новой ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. По подсчетам авторов инициативы, мера затронет 60 миллионов россиян, а общий объем расходов максимально составит 7,2 миллиарда рублей в год.

