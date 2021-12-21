Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Госдуме назвали слишком затратной идею о выплате 10 тысяч семьям с детьми

Депутат Нилов: законопроект о выплатах 10 тысяч рублей семьям с детьми слишком затратный
Ярослав Нилов

Ярослав Нилов. Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал в разговоре с «Лентой.ру» законопроект о выплатах 10 тысяч рублей семьям с детьми слишком затратным.

Депутат отметил, что ЛДПР всегда выступает за любые меры поддержки нуждающихся, особенно семей с детьми, однако внесенный законопроект очень дорогостоящий. «Будут ли найдены финансовые ресурсы на реализацию этих предложений? Мы сколько бьемся за то, чтобы вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, и так как это все затратно, вопрос до сих пор не решен», — рассказал Нилов.

Материалы по теме:
«Мы были там, где нужны» В России миллионы людей стали волонтерами. Почему они помогают другим и не просят за это денег?
«Мы были там, где нужны»В России миллионы людей стали волонтерами. Почему они помогают другим и не просят за это денег?
4 марта
Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
Советский подходПродуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
2 апреля

Он также подчеркнул, что из законопроекта следует вывести определенную категорию граждан, так как принцип социальной политики — помогать тем, кто нуждается. «Не надо забывать, что у нас есть семьи с детьми олигархов, чиновников с большими зарплатами, депутатов, губернаторов, судей, топ-менеджеров корпораций и прочих, кому эти деньги придут, но они явно не нужны, поэтому адресность должна быть. Это абсолютно разумный подход. Раздавать деньги тем, кому они не нужны — это просто предлагать тратить бюджетные деньги впустую, что я считаю неправильным», — подытожил депутат.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о введении новой ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. По подсчетам авторов инициативы, мера затронет 60 миллионов россиян, а общий объем расходов максимально составит 7,2 миллиарда рублей в год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали остановку поставок российского газа в Германию
В Госдуме назвали слишком затратной идею о выплате 10 тысяч семьям с детьми
Пашинян допустил возобновление автосообщения между Арменией и Азербайджаном
Крупный пожар в российском гипермаркете попал на видео
Виновник массового ДТП в Москве признался в употреблении алкоголя
Кремль рассказал об обсуждении отношений с НАТО со своими союзниками
Школьник пошел в туалет и пережил нападение самого опасного медведя в мире
Россиян предупредили о конце эпохи нелегальной аренды жилья
Ида Галич рассказала о жизни после развода
Европейцам отправят первые Peugeot Expert российской сборки
Россия пригрозила США последствиями в случае отправки военных на Украину
Рейсы с российскими спортсменами на Олимпиаду-2022 отменили
Разведка Израиля призналась в убийстве высокопоставленного иранского генерала
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter