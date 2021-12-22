В Госдуме растянули баннер о Рашкине и лосе

Депутаты от ЛДПР растянули в зале пленарных заседаний Госдумы баннер, на котором упоминался депутат от КПРФ Валерий Рашкин и застреленный им в ходе незаконной охоты лось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Депутаты от ЛДПР растянули баннер, на котором написали о Рашкине, и про лося там было еще», — сообщил собеседник агентства. Другие подробности о содержании баннера не приводятся.

Ранее сообщалось, что председатель ЛДПР Владимир Жириновский подарил Рашкину книгу «Все о животных». Политик отметил, что депутат, вероятно, прочтет книгу и «никого убивать не будет». Кроме того, добавил Жириновский, после прочтения у Рашкина «руки не потянутся к ружью».

Басманный суд 14 декабря запретил Рашкину охотиться, общаться со свидетелями и выходить из дома ночью. Уточняется, что политик не сможет покидать свое жилище в период с 23:00 до 07:00 до 13 февраля.

Депутат от КПРФ признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники полиции обнаружили в его машине. В видеообращении он рассказал об инциденте, который произошел ночью 29 октября.