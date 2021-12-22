Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме растянули баннер о Рашкине и лосе

Депутаты ЛДПР растянули в зале пленарных заседаний Госдумы баннер о Рашкине и лосе

Фото: Globallookpress.com

Депутаты от ЛДПР растянули в зале пленарных заседаний Госдумы баннер, на котором упоминался депутат от КПРФ Валерий Рашкин и застреленный им в ходе незаконной охоты лось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Депутаты от ЛДПР растянули баннер, на котором написали о Рашкине, и про лося там было еще», — сообщил собеседник агентства. Другие подробности о содержании баннера не приводятся.

Ранее сообщалось, что председатель ЛДПР Владимир Жириновский подарил Рашкину книгу «Все о животных». Политик отметил, что депутат, вероятно, прочтет книгу и «никого убивать не будет». Кроме того, добавил Жириновский, после прочтения у Рашкина «руки не потянутся к ружью».

Басманный суд 14 декабря запретил Рашкину охотиться, общаться со свидетелями и выходить из дома ночью. Уточняется, что политик не сможет покидать свое жилище в период с 23:00 до 07:00 до 13 февраля.

Депутат от КПРФ признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники полиции обнаружили в его машине. В видеообращении он рассказал об инциденте, который произошел ночью 29 октября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль оценил парк имени Дудаева в Турции фразой «мягко говоря, не одобряем»
На Украине попросят мир признать голодомор геноцидом
В Роспотребнадзоре указали на бессмысленность новых запретов на авиасообщение
Раскрыта оценка студентки-вундеркинда за экзамен по психологии в МГУ
Экономист назвал условие остановки роста цен на газ в Европе
Умер создатель ботокса
В МГУ заявили о готовности оказать психологическую помощь девятилетней студентке
После гибели российских военных под лавиной в Южной Осетии завели дело
Захарова ответила на обвинения США в нарушении правил ВТО
В Кремле рассказали о позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам
Собянин заявил об ужесточении контроля за мигрантами в 2022 году
Российский фигурист-чемпион был пьян во время избиения
«Дочка» «Ростеха» сообщила о пропаже десяти самолетов спецназначения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter