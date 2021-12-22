Власти прокомментировали ситуацию с брошенными в овраге зимой детьми

Власти Аткарского района прокомментировали ситуацию с детьми, которых нашли брошенными в овраге в поселке Прокудино Саратовской области, в своем Instagram.

Как рассказали в администрации, детей обнаружила местная жительница. Приехавший на место происшествия медработник констатировала смерть 7-летнего мальчика и оказала помощь 5-летней девочке. Уточняется, что оба ребенка были в кофтах, но без верхней одежды. «Обнаженными дети не были», — добавили там. Утром мать, которая оставила детей в овраге, направила сообщение в школу, что мальчик не придет на занятия.

Отмечается, что семья переехала в Прокудино в августе прошлого года. Через месяц старший сын пошел в школу, однако через два месяца бросил учебу по заявлению матери. В январе этого года семья уехала, однако в ноябре мальчик вновь пошел в первый класс. Семью посещали сотрудники школы, комиссия по делам несовершеннолетних, на учете как неблагополучная она не состояла.

О происшествии стало известно вечером 22 декабря. Позднее их мать объяснила свой поступок. По ее словам, в доме не было отопления из-за сломанного насоса, и дети замерзли. Когда их не получилось согреть, женщина «не выдержала» и оставила детей на улице. На данный момент россиянку задержали.